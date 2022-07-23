تامر حسنى يشكر هنا الزاهد لحضورها حفل إطلاق ألبومه الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 11:22 صباحاً - نشر الفنان تامر حسنى ، عدة صور له من حفل إطلاق ألبومه الجديد “ عشأنجي ” بالعلمين ، و ذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام ، ووجه الشكر لـ الفنانة هنا الزاهد على حضورها الحفل .

وعلق تامر حسنى: “ من حفل إطلاق ألبوم عشأنجي بالعلمين، أرينا كل الشكر و الحب لكل الجمهور الكريم اللي حضر و نورني من مصر و البلدان الحبيبة الأخرى”.

وتابع : شكراً هنا الزاهد نورتيني في حفل ألبومي ومبروك نجاحك العظيم في فيلمنا ( فيلم بحبك ) ويارب يعجبكم ألبوم عشأنجي والأفكار الموسيقية اللي فيه وكلماته وألحانه والصورة والتصوير والإخراج وفكرة الكليب وكل شيء خاص بيه .

واختتم : " يارب يكون وصلكم تعبي السنتين اللي فاتوا في كل شيء قدمته ليكم و يارب يعجبكم كليب عشأنجي .

و صعدت الفنانة هنا الزاهد على المسرح مع تامر حسني بعد نجاح فيلمهما "بحبك" في موسم عيد الأضحى، واستقبلها الجمهور بتحية كبيرة.

ورقصت هنا الزاهد مع تامر حسني على إيقاع أغنية "هدلعني" التي افتتح بها أحداث فيلم "بحبك" وحققت مشاهدات عالية عبر يوتيوب.

وعرض الفنان تامر حسني فيديو كليب أغنية عشأنجي لأول مرة في حفله بالساحل الشمالي منذ قليل، لإطلاق ألبومه الجديد الذي يحملنفس الاسم لأول مرة.