انت الان تتابع خبر صورة قديمة ونادرة للراحل رشدي أباظة بجانب الفنانة يسرا من سبعينيات القرن الماضي.. كشفت قصة غرامهم السرية لاول مرة وهذا ما جرى بينهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على نطاق واسع صورة نادرة للنجمة يسرا مع الفنان الراحل رشدى أباظة، ظهرت فيها الفنانة وكانت صغيرة جدا بملامحها مما يوضح فارق العمر الكبير بينهما.

وألحّ عليها رشدى أباظة، كثيرا فى البداية، وأبدى استعداده لأن يتنازل لهامسبقًا عن جزء كبير من ثروته، ومن ثمّ، وبعد رفضها المتكرر اقتنع بوجهة نظرها، ووافق على أن تربط بينهما الصداقة، وأن يلتقى بها يوميًّا فى حديقة مسبح فندق "مينا هاوس"، حيث كان يُفضّل الإقامة فى أحد شاليهات الفندق، فيما كانت صدمة لرشدى أباظة أن يكتشف أنه بلغ السن التى لم يعد يستطيع معها أن ينال صبية فى سنّ يسرا

.وفي لقاء سابق لها مع جريدة "الاتحاد"، قالت النجمة والدي عقَّدَني·· ورشدي أباظة حبي الأول أحببتُ رشدى أباظة وأحبنى كثيرًا، ولم أجد رجلًا فى حياتى يجيد معاملة المرأة مثله، لكن حين طلبنى للزواج حال فارق السن بيننا وكذلك المرض دون إت