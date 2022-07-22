انت الان تتابع خبر أكرم حسني متهم بالسرقة.. بعد طرحة أغنية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثيرت حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية حول الفنان المتألق أكرم حسني، وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة للي والذي يغنيها الكينج محمد منير وهي من كلمات المطرب الشاب أكرم حسني، اذ تساءل أحد الشعراء عن التشابه مع كلمات الأغنية من أبيات الشاعر عادل صابر عام ٢٠١١، هل يعد سرقة أم اقتباس؟

أغنية للي لـ محمد منير وأكرم حسني وتابع حديثه: “وهناك موال رباعي للشاعر عادل صابر يقول:صَنـــْف الطــحــــين يتعــــرف ويبـــــان مــن ردُّه.. وان كــــان ســــؤالك قبـيــح حــيـبـــان مـــن ردُّه.. كُـــــل البــــلايــــا لابــــُد يكــــون لهـــا أسبــاب.. واللى فـــتَح بــاب خراب... واجــب عليـــه ردُّه”.

واختتم أحمد أبو دياب حديثه، فقال: "لاحظت اتفاق السطر الأخير (الغُصن؛ كما يُسمّى عند كُتّاب الشعر الشعبي والأغاني والمواويل)، بين ما كتبه الفنان أكرم حسني في أغنيته:"اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه” مع ما كتبه الأستاذ عادل صابر:"واللى فـــتَح بــاب خراب... واجــب عليـــه ردُّه"، هذا غير التماثل الكبير في المكتوب بشكل عام في السطور الأربعة بين مذهب الأغنية وموال الشاعر".

وتابع: “هو ليس حكمًا بالسرقة، ولكن أسأل وأفكر بصوت واضح ماذا يمكن أن نسمي ذلك”.

أغنية للي لـ محمد منير جدير بالذكر أنه أغنية للي لـ محمد منير من الحان أكرم حسني وتوزيع أمير محروس، وظهر خلال أحد مشاهد الفيديو صورة تجمع الكينج بصديقه الملحن الراحل "رومان بونكا" الذي توفى خلال الأيام الماضية.