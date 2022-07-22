ناصيف زيتون يتعرض لكسر وتمزق بسبب سباق الشوارع حادث ناصيف زيتون في الكويت والمطرب يكشف مفاجأة لجمهوره

انت الان تتابع خبر ناصيف زيتون يتعرض لكسر وتمزق بسبب سباق الشوارع حادث ناصيف زيتون في الكويت والمطرب يكشف مفاجأة لجمهورهوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصرح خلال استضافة له مع "المدينة أف أم" المحلية السورية ، أنه تعرض لكسر وتمزق في يده ، بعد أن فقد توازنه ووقع على الأرض، رغم محاولته حماية رأسه من الإصابة.

وعلى الجانب الفني قال الفنان السوري زيتون إنه يفضل عدم مشاركة فنان آخر حفلاته، باستثناء جورج وسوف، وسيفتتح له الحفل أيضاً، واستعداده أن يكون من كورس فرقته.

وأكد زيتون أنه لا يعتمد على رجال حرس ويرافقه خلال حفلاته شقيقه "أنس"..لافتاً إلى احترامه لكل من يعمل بمهنة "الحارس الشخصي".

وأشار زيتون أنه في الوقت الحالي بدأ بتغيير معادلة الأرقام مع شركة إنتاجه"music is my life" من خلال افتتاح شركة إنتاج خاصة به ” t start” ليتحول التعامل بينهما شراكة وتعاون.

مضيفاً أن شركته الجديدة لن تكتفي بإنتاج أعمال خاصة به، بل سيشرف بنفسه بالبحث عن مواهب جديدة لينتج لها..مشيرُا أنه في تواصل مع أحد الأسماء الكبيرة في عالم الغناء اللبنانية وأبدى ترحياُ بالأمر لكنه رافضاً الكشف عن اسمه.

وتحدث ناصيف زيتون عن تحضيره لألبوم جديد سيصدر في شهر آب المقبل، يحمل مجموعة أغاني بلهجات متنوعة منها المصرية والعراقية والكويتية.

مؤكدًا أن طريقة تسويقه ستكون مختلفة ـ سيما أنه افتتح مؤخراً شركة إنتاج خاصة به "TSA"ـ