بالفيديو حقائق تكشف لأول مرة في محاكمة قاتل الإعلامية المصرية شيماء جمال.. وهذا ما فعلته والدتها بالقاتل عندما شاهدته

انت الان تتابع خبر بالفيديو حقائق تكشف لأول مرة في محاكمة قاتل الإعلامية المصرية شيماء جمال.. وهذا ما فعلته والدتها بالقاتل عندما شاهدتهوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت جنايات الجيزة اولى جلسات محاكمة قاتل الإعلامية المصرية شيماء جمال، وشجار كبير يحدث بين زوجها القاتل ووالدتها.

وأوضح ممثل النيابة العامة خلال الجلسة التي عُقدت يوم أمس الأربعاء ارتكاب المتهمين جريمة قتل شيماء وتشويه وجهها ودفن جثمانها داخل مزرعة في منطقة البدرشين.

وتخلل الجلسة الأولى للمحاكمة، مواجهة بين والدة شيماء والمتهم وتم التداول بفيديو رصد المواجهة بينهما، وسألته “أنت ليه قتلت بنتي”، فرد عليها “بنتك كانت حتقتلني وأنت عارفة”. ثم كررت عبارة “يا خاين يا خاين”، فسألها المتهم الأول “أنت زرت بنتك أو تعرفيها بقالك 8 سنين”.

واضاف “هي رفعت عليّ السكينة وكانت حتقتلني، أمها دي اللي بتتكلم 7 سنين ما دخلتش بيت مراتى الله يرحمها”.

ثم انهارت والدة شيماء ورفعت صوتها، وتوجت للمتهم بالقول “قاعد معايا وجاي تدور على مراتك معايا.. بتقتلها ليه؟ طلقها..”.