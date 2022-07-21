انت الان تتابع خبر اتفرج – أسماء جلال ولعت جمهورها بالأسود أبو حمالة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وظهرت أسماء جلال في داخل غرفة نومها بجوار السرير وهي ترتدي تيشرت حمالة من اللون الأسود والمكشوف من منطقة الصدر والبطن جيب من الناحيه الجمالية علي المكياج القليل واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الاكتاف الظهر.

وخضيت الصورة علي الكثير من التعليقات مثل هو فى قمر بيطلع بالنهاااااااااااار – ايه يا شيخة! ايه بقى يا شيخة!- يخربيت العسل هو ده وقته – مقصر معاكي عشان عندي امتحانات