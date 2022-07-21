انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تمتع جمهورها بوصلة رقص بالعباية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده، بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده في شقتها بمحافظة الأسكندرية، مرتدية عباية من اللون الأسود المذهبة والمكشوفة من منطقة الأكتاف، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفا، وتقوم

بالرقص في شرفة منزلها بطريقة مثيرة أثارت إعجاب الجمهور.

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذا الفيديو وكان هناك الكثير من التعليقات مثل. تحي من العراق الشعب المصري- الجمهور بحبك يا ففة ماشاء الله 5 موح



