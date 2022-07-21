خالد الصاوي يكشف عن طرق التصدي للفيروس..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 01:30 مساءً - كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا, من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر خالد الصاوي من خلال الحجر الصحى في منزله وقال من خلال الفيديو :" خمسة جد , بعد كام يوم من المرض اللعين الكورونا , أولا الحالة النفسية متستسلموش هو ولا قوى ولا ذكى على الأقل في الأيام الأخيرة ".

وأضاف خالد الصاوي :"هو مش قوى زي فيروس سي , وأهم حاجة في الكورونا الحالة النفسية متستسلموش واتعاملوا معاه بالند".

يذكر ان كان قد طمأن الفنان خالد الصاوى متابعيه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر خالد الصاوى، صورا وفيديو تجمعه بكلبه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: "صباح الفل يا أحباب، بما أني رجل كورونا هذا الأسبوع فمتوقع مني أن أطل ولو بشكل متقطع كي ادحرج المسا القديم وارمي الصباح بتاع زمان، وزمان يا احبتي، زمان يا فيسبوك، و(بصوت فريد) زمااان يا حوبببب".

واضاف خالد الصاوى :"دي كيم حبيبة ابوها والطف وارق كلبة تقابلها في حياتك، بتحس بي وانا عيان او زعلان او حتى مزنوق فلوس والله".

أعلن الفنان خالد الصاوي اصابته بكورونا من خلال خاصية ستوري عبر حسابه بإنستجرام.

ونشر الصاوي صورة لنفسه عبر صفحته وعلق كاتبا: "مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان.. هندم أهلك يا كورونا يا عرة".