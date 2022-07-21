ساموزين يقرر طرح أغاني في ذكري الموسيقار الكبير حسن أبو السعود

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 12:28 مساءً - نشر المطرب ساموزين عن تنازل له من الموسيقار الكبير حسن أبو السعود و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و كتب ساموزين : "بعد هذا الوقت الطويل لأول مره أصرح بأني كان لي الشرف بأن أحصل علي أخر تنازلين للموسيقار الكبير حسن أبو السعود الله يرحمه وبعدها بأيام قد وافته المنية ولقد قررت أن أبدأ إجراءات تجهيز الأغاني لطرحهم للجمهور الكريم تكريما واحياءا لذكري الراحل وان شاء الله استطيع ان اقدمهم بالشكل الذي يليق بذكري الموسيقار الراحل الكبير "

طرح ساموزين أحدث أغانيه التي تحمل اسم «كينج الحب» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية كينج الحب تعد إحدى أغنيات ألبومه الجديد ومن كلمات الشاعرة رنا طارق وألحان سامو زين وتوزيع وماسترينج أسامة عبد الهادي، ويقول مطلع الأغنية.