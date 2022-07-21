ننشر تفاصيل حفل على الهلباوي غدا بساقية الصاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 10:25 صباحاً - يستعد المطرب على الهلباوي لإحياء حفل غنائي غدا، الجمعة، بقاعة النهر فى ساقية الصاوي فى تمام السابعة ونصف، وتم طرح التذاكر بفئة واحدة بسعر 90 جنيها.

ويقدم على الهلباوى مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية منها “أيا من بالوفا، ومرسال لحبيبتى، وعارف، وقل لمن، وقل للمليحة، وأنا سميتك الجنة”.

وكان على الهلباوى، قال إنه نشأ في بيئة صوفية بفضل والده المنشد الدينى محمد الهلباوي، مرجعا الفضل إليه في إتقانه لتلك المهنة واستغلال موهبته التي ما زال يسعى نحو تطويرها حتى الآن "أنا عامل المعادلة بين الإنشاد والغناء والترانيم القبطية، والإسلام فيه أغاني عاطفية ولكن ميكونش فيها إسفاف في الكلام".

وأضاف علي الهلباوي، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة فى مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قدم أغنية "دويتو" مع المطرب أحمد سعد خلال شهر رمضان الماضى، وأغنية أخرى مع عدد من الشباب "إحنا هنقدم للناس حاجة جيدة لأن الشارع فيه حاجات كتير، وبنسعى إننا نقدم حاجة محترمة".