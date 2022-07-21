انت الان تتابع خبر. مالذي حدث.. علا الفارس تهدد كل من شهر بها وأساء لسمعتها اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هددت المذيعة الأردنية علا الفارس، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج شائعات ضدها تتعلق بحياتها الشخصية، والتي يبدو أنها تشير إلَّى صورتها الخاصة التي انتشرت على نطاق واسع فِيْ الأيام الأخيرة وأثارت تساؤلات كثيرة بشأنها. حمل. .

وأوضحت علا الفارس أنها بصدد رفع دعوة قضائية ضد أي سلوك أو تعليق أو تداول تابع لها يؤثر على حياته الشخصيةوختمت رسالتها “لدي ثقة كاملة فِيْ فريقي القانوني الذي سبق له أن هزم من يختبئ وراء أسماء مستعارة”.

كانت علا الفارس قد تصدرت الخطاب العام فِيْ الأيام الأخيرة، بعد انتشار صورة لها أثارت تساؤلات حول حملها مع طفل زوجها الأول، بعد نحو عام من خطوبتهما الرسمية.

ووثقت علا الفارس الصورة عبر حسابها بموقع انستجرام، عدة صور لأمسية شعرية التقت بها مع زوجها أمام مظهر طبيعي ؛ وخلفهم امتدت سلاسل الجبال الزرقاء ومياه البحر.وفِيْ صورة أخرى، ظهرت علا جالسة على الكرسي بفستان أبيض ضيق بسيط، لفت نظر المتأبعين إلَّى زيادة فى وزنها، بالإضافة إلَّى وجود طية فِيْ البطن ؛ الأمر الذي أثارتساؤلات بأنها حامل بطفلها الأول. من جهة أخرى، قال البعض إن فستان علا الأبيض هُو الذي أظهر وزنها الزائد من الأسفل، وإن الإعلام لن يخفِيْ حملها إذا حدث ولم يتضح أن هناك سببًا آخر تم الحديث عَنّْه مؤخرًا بخصوص علا الفارس، لكن يبدو أن تعليقات بعض المشاهدين استفزتها بعد الاستهزاء بها أو الإساءة إليها.

لم تكشف علا بعد عَنّْ صورة زوجها أو اسمه، لكنها أشارت فِيْ تغريدة على تويتر إلَّى أنه بريطاني من أصل عربي. بيننا خير بيننا وبيننا محبة ورحمة ».