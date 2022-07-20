انت الان تتابع خبر سخرت من حسن أبو السعود مرتين وهاجمت عمرو دياب و رانيا يوسف … زلات لسان شيرين عبد الوهاب في الوسط الفني! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثناء مداخلة هاتفية برفقة الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة ONE المصرية في برنامج “كلمة أخيرة” وقالت “أنا شكلي بقى شبه أبو السعود دلوقتي” واعتبرت الفنانة أن وزنها الزائد في الفترة الحالية شبه حسن أبو سعود في وزنه، الجملة التي أثارت غضب جماهير ومحبي الفنانة شيرين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي؛ مما دفع عائلة المُلحن حسن أبو السعود للرد على تلك التصريحات التي تُسيء للراحل.

ليست المرة الأولى لخروج شيرين عن المألوف، ‏سبق ذلك تفوهها بأكثر من لفظ تسبب لها في أزمات وأحدث حالة من الجدل. في واحدة من تلك المواقف قبل سنوات طلبت واحدة من الجمهور أن تقدم شيرين عبد الوهاب أغنية "مشربتش من نيلها" خلال تحدي حفلاتها حينما صاحت بصوت عال وهي تذكر اسم الأغنية، فما كان من شيرين إلا الرد عليها قائلة "هيجيلك بلهارسيا".

كما أحدثت شيرين أزمة مع عمرو دياب حينما وصفته بالعجوز، حيث قالت في مناسبة جمعتها مع الفنان تامر حسني وعدد من الفنانين "يا تامر أنت شباب، إنما التاني كبر راحت عليه"، وهو ما اعتبره البعض زلة لسان، ولكنها خرجت لتؤكد أنها تعمدت الإساءة إلى الهضبة عمرو دياب خلال حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندة علوش.

وسخرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى إحدى حفلاتها من الفنانة رانيا يوسف بعد واقعة بطانة مهرجان القاهرة السينمائى. فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهور حفلها بالتعليق على فستان الفنانة رانيا يوسف الشفاف، التي ارتدته في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40. وقالت شيرين عبد الوهاب: "لحظة أروح اطمن على البطانة وجاية"، لتسخر بطريقة غير مباشرة من فستان رانيا يوسف".

وأثارت شيرين عبد الوهاب جدلًا كبيرًا بعد أن سخرت من الدولة المصرية، وذلك حينما قال لها أحد الحاضرين في الحفل: "الله يا شيرين"لترد عليه قائلة: “والله أنا خسارة في مصر”.