انت الان تتابع خبر أنغام في حفلها على مسرح دار الأوبرا.. تهاجم الرجال وتبكي بسبب هذه الأغنية (صور) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة أنغام حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية تحت أشراف المايسترو هاني فرحات.

قدمت أنغام العديد من الأغاني الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور وبدأت بأغنية "نفضل نرقص".

وإليك أبرز لقطات حفل أنغام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

-استمر الحفل لمدة 3 ساعات غنت فيهم أنغام العديد من الأغاني الشهيرة مثل لوحة باهتة، متلخبطة، واتجاه واحد، وبحبك وحشتيني، وساندة عليك، وأساميك الكتيرة، يا ريتك فاهمني، أهي جت، وغيرها من أبرز اغانيها.

- مازحت أنغام جمهورها أثناء الحفل بعد أن طلبت من الرجال أن يرددوا ورائها كلمات أغنية "بحبك وحشتيني" تقديراً لزوجاتهم وبعد أن رددوها بصوت منخفض ارتفعت أصوات زوجاتهم فمازحتهم أنغام قائلة: "بتعرفوا تزعقوا في البيت وهنا لأ".

-بكل حزن لم تتمالك أنغام دموعها عندما غنت "أكتبلك تعهد" بدون موسيقى ظهر التأثر واضحًا عليها، وبدأت تتساقط دموعها وسط هتاف وتفاعل كبير من الحضور، وألح الجمهور عليها لتؤديها مرة ثانية، فغنتها مرة أخرى.

-وجهت أنغام الشكر للملحنين والشعراء الذين ساهموا في مشوارها الفني مثل أمير طعيمة وخالد عز وعزيز الشافعي، والموسيقار طارق عاكف، الذي رحل عن عالمنا قبل نحو عامين.

يشار الى أن آخر أعمال الفنانة أنغام كان طرحها مؤخرا أغنية "لوحة باهتة"عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية من كلمات نادر عبد الله، الحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور