انت الان تتابع خبر تركي آل الشيخ يدعم للفنان ثامر حسني ويوجه رسالة تخص فيلم ثامر حسني الجديد اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة للفنان ثامر حسني، بعد انتقاد البعض لفيلمه "بحبك" وقال "آل الشيخ" على حسابه الشخصي بـ "فيس بوك":" أصحاب لي شافوا فيلم ثامر حسني الجديد بحبك وأعجبهم…

وفرحت عندما علمت أنه من إخراجه وتأليفه... يجب علينا دعم المواهب في أفكارهم وتجاربهم. وأضاف هذا الشي موجود في السينما العالمية ومعروفه ولا تستغربونها... لكن عندنا للأسف تجد من يتريق أو يحاول إيجاد الأخطاء.. موجها رسالة للفنان ثامر حسني قائلا:- "استمر يا ثامر ولا تلتفت للوراء فالطريق أمامك طويل ومليء بالإبداع إن شاءالله