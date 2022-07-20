انت الان تتابع خبر ليست شيرين عبد الوهاب فقط فنانان عربيات تعرضن للضرب والعنف من ازواجهن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت شيرين عبدالوهاب محرك البحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بعد مداخلتها الهاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه لميس الحديدي عبر قناة ON، حيث شنت شيرين هجوما على طليقها حسام حبيب واتهمته بضربها وتوجيه الشتائم إليها خلال فترة زواجهما.

أيضا سمية الخشاب كشفت عن تعرضها للضرب من طليقها الممثل أحمد سعد، حيث أكدت أنه شرع في قتلها وتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة عن طريق ضربها على ظهرها، ما تسبب في استئصال للطحال.

كذلك اتهمت علا غانم طليقها الثاني أحمد المسلمي بضربها أكثر من مرة، آخرها أمام بناتها مما تسبب في أزمة نفسية لبناتها لذلك لم تستمر الزيجة بعد هذا الموقف وانفصلت عنه بعد 7 شهور زواج.

فيما كشفت إيمان العاصي أنها تعرضت للضرب من طليقها رجل الأعمال نبيل زانوسي، لإجبارها على التنازل عن منزلهما وحقوقها من أجل طلاقها، حيث طلبت إيمان الطلاق منه بعد اكتشاف خداعه لها حين أخبرها أنه مدير إحدى الشركات الكبرى للأجهزة الكهربائية في حين أنه لا يملك سوى مركز صيانة، وأنه استغل اسمها في عالم الأعمال، ولم تستمر الزيجة سوى 4 أشهر