انت الان تتابع خبر على طريقة جوني ديب وآمبر هيرد.. حسام حبيب يقرر رفع قضية ضد شيرين عبد الوهاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الفنان حسام حبيب، اللجوء للإجراءات القانونية للحصول على حقه من طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك بعد تصريحاتها التي أدلت بها في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة قناة "أون"، خلال الساعات الماضية.

واضاف: "بس أنا دلوقتي هضطر أني اتكلم، لأن الكلام بقى زيادة قوي، أنا كل اللي هعمله مش هطلع أتكلم كلام مرسل، أنا هطلع أتكلم كلام بحقايق وبوثائق، عشان أنا معرفش أقول كلام مرسل، لا أتحاسب عليه ولا افتري على حد، أنا هرد على كل حاجة هي قالتلها بوثائق تثبت إن الكلام ده كله تهديد، أنا بأبتز عشان خاطر اسمع الكلام ولو مسمعتش الكلام هيحصل فيا كده، بتهدد دايما بجمهورها أني هي هتعمل فيا كده، وهي فعلا بتحاول تعمل كده".

واختتم حبيب حديثه قائلا: "بس أنا إجراءاتي القانونية، وردي في الإعلام هيبقى كله بوثائق وحقايق، علشان كده أنا مش مستعجل أنا بضبط دلوقتي كل حاجة قانونا وبمستندات". ترقبوا كل ما هو جديد.