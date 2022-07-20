انت الان تتابع خبر أسرة حسن أبو السعود ترد على شيرين عبد الوهاب: السخرية والتنمر قلة الأصل زائدة وقلة الأدب مسكوت عنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

في رد فعل غاضب، أصدرت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود بيانا للرد على تصريحات المطربة شيرين عبد الوهاب الساخرة من وزنها وشبهت نفسها به في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم انه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه، للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء، ميزان وبتملي..ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء.

وفي الختام: كلمة أخيرة..حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيةً كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف يتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق..فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام.

يذكر أن قبل وفاة دخل الموسيقار حسن أبو السعود، وقع في مشكلة شائكة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب مشكلتها الشهيرة مع المنتج نصر محروس، لكونه نقيبا للموسيقيين، وتصاعدت وتيرة تلك الأزمة ووصلت الى الهجوم الحاد بينهما على صفحات الصحف والمجلات، نظرا لأن أبو السعود ساند في تلك الفترة نصر محروس لكونه صاحب حق في تلك المشكلة.

ولكن ابنة أبوالسعود، كشفت أن شيرين كانت أول المتواجدات في العزاء وبكت عليه بحرقة