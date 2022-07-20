انت الان تتابع خبر عندما سألو الفنانة هنا الزاهد بسخرية ليه معملتيش سنانك المعوجة؟!! فجاء كان ردها القوي الذي أسكتت به الكل .. لن تتوقعوا ما قالته!!والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة هنا الزاهد متابعيها الحديث وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية لإلقاء بعض الأسئلة التي يريدون إجابتها منها.

وكانت من بين تلك الأسئلة سؤال احد المتابعات: "ليه معملتيش سنانك لحد دلوقتى"، ولم تتردد عليها هنا الزاهد بالرد القوي من خلال خاصية "ستوري" عبر موقع انستجرام: "عشان بحب سناني وهي معوجة حاسة لو عملتها ضحكتي هتتغير".

وكانت إجابة هنا الزاهد فاجأت الكثيرين الذين أشادوا بقوة ثقة الفنانة وحبها لنفسها، كونها لم تلجأ للتجميل لتغير شكل ضحكتها والتي صرحت بأنها لا تريد تغييرها.