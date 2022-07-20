انخفاض مشتركي نتفليكس فى جميع أنحاء العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 06:28 مساءً - أبلغت شركة " نتفليكس " عن خسارة المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد من الربع الأخير.

ونشرت قناة " CNBC" عبر صفحتها علي موقع تواصل الاجتماعي " فيس بوك " فيديو يوضح خسارة وانخفاض عدد المشتركين في جميع انحاء العالم، حيث كشف تقرير أرباح الشركة للربع الثاني عن انخفاض عدد المشتركين في جميع أنحاء العالم بمقدار مليون مشترك، بما في ذلك انخفاض قدره 1.28 مليون مشترك في الولايات المتحدة وكندا وحدهما بين نهاية مارس و نهاية يونيو.

وذكرت Netflix أن لديها 73.28 مليون مشترك مدفوع في الولايات المتحدة وكندا و 220.67 مليون في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا بعد ما يقرب من أسبوع من إعلان Netflix عن شراكة مع مايكروسوفت على فئة أرخص مدعومة بالإعلانات والتي تتوقع إطلاقها بحلول أوائل العام المقبل.



يظل التنفيذيون في Netflix متفائلين بشأن احتمالية وجود طبقة مدعومة بالإعلانات، مشيرين إلى أنه "على المدى الطويل، نعتقد أن الإعلان يمكن أن يتيح عضوية متزايدة بشكل كبير (من خلال أسعار منخفضة) ونمو الأرباح (من خلال عائدات الإعلانات).