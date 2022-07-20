انت الان تتابع خبر.بالصور.. ياسمين صبري قبل وبعد بين الماضي والحاضر! اتفرج الفرق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد أسلوب ياسمين صبري على تطوّر ملحوظ عبر السنين، قد يعود ذلك نتيجة التقدّم في السنوات واختلاف الصيحات من موسم إلى آخر، أو تغيّر في الأسلوب والذوق. عند مقارنة صور ياسمين صبري قبل وبعد، ستعرفين عن ماذا نتكلّم وستلاحظين الفرق في طلّاتها وملامحها. اكتشفي كلّ التفاصيل وشاهدي الصور في التالية.

صور ياسمين صبري عام 2022 في هذه السنة، نرى أن ياسمين صبري تعتمد الملابس الملفتة سواء من ناحية القصّة أو الألوان، تماماً مثل فستان Rami Kadi المزيّن بالحبيبات البرّاقة أو حتّى الفستان على شكل قميص من برادا Prada. هذا ورصدنا في أحد لوكاتها أنّها اختارت لوك عصري ومينيمالي في آن، مرتديةً بليزر وتنورة بلسيه