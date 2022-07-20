انت الان تتابع خبر.بالصور.. ياسمين صبري قبل وبعد بين الماضي والحاضر! اتفرج الفرق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد أسلوب ياسمين صبري على تطوّر ملحوظ عبر السنين، قد يعود ذلك نتيجة التقدّم في السنوات واختلاف الصيحات من موسم إلى آخر، أو تغيّر في الأسلوب والذوق. عند مقارنة صور ياسمين صبري قبل وبعد، ستعرفين عن ماذا نتكلّم وستلاحظين الفرق في طلّاتها وملامحها. اكتشفي كلّ التفاصيل وشاهدي الصور في التالية.
صور ياسمين صبري عام 2021 في سنة 2021، اعتمدت ياسمين صبري في أكثر من مرّة فستان ضيّق استطاع أن ينحت جسمها الممشوق تماماً مثل تصميم Georges Hobeika أو تصميم Nicolas Jebran. كذلك، النجمة المصرية لم تتخلّى عن التصاميم المقترنة بتفاصيل ملفتة تماماً مثل الريش بفستان رامي قاضي Rami Kadi، القصّات المبتكرة كالفستان الأصفر وغيرها.
صور ياسمين صبري عام 2019 في هذا العام ومقارنةً مع إطلالاتها في السنوات السابقة التي سترين صورها في ما يلي، نلاحظ أن ياسمين صبري باتت تعتمد الملابس المطبّعة بالنقشات، لتضيف لمسة حيوية إلى لوكاتها. هذا وأصبحت تختار التصاميم بقصّات مبتكرة مثل التوكسيدو المقترن بذيل طويل من Antoine Kareh.
صور ياسمين صبري عام 2018 في هذه السنة، رصدنا أن ياسمين صبري باتت تعتمد التصاميم الملفتة سواء من ناحية القصّات أو التصاميم التي تزيّنها الحبيبات البرّاقة.
صور ياسمين صبري عام 2017 في هذه السنة، ياسمين صبري ارتدت بشكلٍ كبير التصاميم الضيّقة، سواء كانت فساتين أو تنانير طويلة أم قصيرة. كما أنّنا رأيناها مرتديةً جمبسوت اتّسم بالحبيبات البرّاقة.
صور ياسمين صبري عام 2016 مقارنةً مع السنوات السابقة نلاحظ أن ياسمين صبري ارتدت في أكثر من إطلالة فستان ضيّق. في هذه الفترة، خسرت ياسمين صبري الوزن، ما يفسّر لجوئها أكثر إلى التصاميم الضيّقة وبالتحديد عند منطقة البطن.
صور ياسمين صبري عام 2015 في هذه السنة، نلاحظ أن ياسمين صبري كانت تلجأ إلى الاستايل الـSafe وغير المجازف بها مثل تنسيق السراويل الضيّقة مع التيشرتات.
صور ياسمين صبري عامي 2014 و2013 هنا أيضاً، اقتصر أسلوب ياسمين صبري على البساطة والملابس الخالية من التفاصيل الملفتة. كما أنّ سروال الجينز بخصر منخفض والفساتين القصيرة كانت من بين التصاميم المفضّلة لديها.