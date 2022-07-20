بالصور.. جونى ديب أثناء استعداداته لحفله المقبل فى موسيقى الجاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 03:28 مساءً - رصدت اعين المصورين استعدادات جونى ديب لحفله المقبل في موسيقى الجاز، الذى يحضر له حالياً، حيث بدا نجم هوليود سعيداً للغاية خلال آخر ظهور له، إذ ظهر وهو يؤدي البروفات ويمسك بالجيتار، وفى صورة أخري أمام البيانو، وكأنى بات يتناسى كل الهموم التي كانت تحاصره خلال الفترة الماضية بسبب آمبر هيرد.

سبق وذكر المقربون من جوني ديب الذى يعتبر من اشهر ممثلي هوليود أنه يبدو وكأنه ولد من جديد بعد انتهاء فصله الأخير مع هيرد وانتصاره في قضيته معها بعد سلسلة من الضربات التي كادت ان تسقطه.

ويتواجد جونى فى إيطاليا لحضور مهرجان أومبريا للجاز، كضيف خاص مع عازف الجيتار جيف بيك، يأتي هذا بعدما طرح الممثل والمغنى العالمى جونى ديب، ألبومه الجديد 18، الذى يشاركه فيه الغناء عازف الجيتار جيف بيك، واحتوى الألبوم الجديد الذى قدمه الثنائى على 13 أغنية.

واحتوى الألبوم الجديد على أغنيتان من إبداع "ديب" اللتان استوحاهما من محاكمته ضد طليقته الممثلة العالمية آمبر هيرد والتى فاز بها، وحازت الأغنيتان على رواج إعلامى كبير بسبب احتوائهما على رسائل واضحة من ديب ضد هيرد.