ميار الببلاوى تعلن عن تعرضها لأزمة صحية شديدة وحرجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 03:28 مساءً - نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرضها لأزمة صحية شديدة وحرجة.

وقالت ميار الببلاوى : “يارب استر جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة في قلبى كلى ساقعة وبترعش اخدت الدوا ارتحت شويه بس مش قادرة ارفع راسى ووشى منمل اعمل ايه اكلم دكتورى ولا الموضوع بسيط ممكن ارهاق ورايا مشاوير مهمة النهارده يارب قوينى والى هيعدوا يقولوا بتكتبى ليه انا حاسة اقسم بالله انى بموت وممعييش حد أكلم مين”.