احتفالية فنية وطنية للموسيقى العربية بالاوبرا فى ذكرى ثورة 23 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 02:22 مساءً - تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة ويحييها نجوم فرق الموسيقى العربية بمشاركة كورال اطفال الاوبرا تدريب سهير حسين وقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك لى الثامنة مساء السبت 23 يوليو على مسرح النافورة .

وقالت وزيرة الثقافة ان خطط اعادة احياء وتنشيط الذاكرة الوطنية للمجتمع مستمرة ، واضافت ان ثورة 23 يوليو حاضرة فى وجدان الشعب المصرى باعتبارها مصدراً للارادة والالهام وباعثاً للابداع فى مختلف المجالات ، مشيرة ان رعايتها للفكر ادى الى ازدهار الثقافة وخلق اعمالا خالدة عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثورى القومى الطامح الى التنمية والبناء .

تبدا الاحتفالية بفيلم تسجيلى من اعداد استوديو المونتاج بالاوبرا يستعرض مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الاصلاح الذى تبعها ثم تعزف الفرقة بانوراما وطنية ويشدو ، وليد حيدر ، حسام حسنى ، أميره أحمد ، صابرين النجيلي ، مؤمن خليل والواعدة بسملة كمال الحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير واحدى مواهب كورال اطفال الاوبرا للموسيقى العربية بنخبة مختارة من الاعمال الوطنية للعمالقة من الشعراء والملحنين والمطربين والتى واكبت احداث الثورة وجسدت مشاعر ابناء الوطن تجاهها موسيقي دموع في عيون وقحه ، الله يا بلادنا الله ، ام البطل ، حبايب مصر ، لو عديت ، ع الدوار ، إبنك يقولك يا بطل ، دولا مين ، صورة ، لفي البلاد يا صبيه ، يا حبيبتي يا مصر ، مصر التي في خاطري ، ع الربابة ، المصريين ، بالأحضان ، يا أغلي إسم في الوجود .