حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 02:22 مساءً - احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر اسمه أعلى منصة تيك توك ، ووصول الهاشتاج ٦.٤ بليون مشاهد .

ونشر فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا : الحمد لله هاشتاج #محمد_رمضان أعلى إسم فنان عربي على منصة تيك توك، My hashtag name reached 6.4 Billion views on TikTok