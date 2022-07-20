طرح تذاكر حفل كاظم الساهر بالساحل الشمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 01:25 مساءً - طرحت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر تذاكر الحدث الغنائي الذي طال انتظاره يوم 4 أغسطس المقبل، بعد توصل الشركة المنظمة لاتفاق نهائي معه.

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي كالتالي:

Zone 1: من 6500 لـ 8000 جنيه

Zone 2: من 4000 لـ 6000 جنيه

Zone 3: من 1500 لـ 3000 جنيه

يذكر أن كاظم الساهر غاب عن الحفلات فى مصر منذ مايقرب من ١٢ عاما بسبب أجره الذى يعتبره الكثيرون مبالغ فيه وهو ما يصعب على المنظمين توفيره.

ومن ناحية أخرى حاول المسئولون عن مهرجان الموسيقى العربية أكثر من مرة التواصل معه والاتفاق على إقامة حفل ضمن فعاليات المهرجان إلا أن أجره حال دون ذلك ويبدو أن هذا العام سوف يشهد عودة كاظم إلى مصر مجددا إذا تم الاتفاق بشكل رسمي.