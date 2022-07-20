فن ومشاهير

مسلسل وش وضهر يحتل المركز الأول على منصة شاهد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 12:28 مساءً - تمكن مسلسل وش وضهر من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، بعدما كان يحتل المركز الثالث على مدار الايام الماضية .
واستطاع مسلسل وش وضهر أن يحتل المركز الأول من أصل 10 مراكز لأكثر الأعمال مشاهدة، وقد أزاح بذلك مسلسل الثمانية الذي ظل محافظا على هذا المركز بعد عرضه عدد من حلقاته .
مسلسل وش وضهر من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل وثراء جبيل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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