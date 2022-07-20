وزيرة الثقافة تتسلم الدعوة الرسمية للمشاركة في مؤتمر إدنبرة الدولي للثقافة باسكتلندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 12:28 مساءً - التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفدا من المجلس الثقافي البريطاني ضم كل من Ruth Cocks نائب مدير المجلس وكاثى كوستاين رئيس قسم الفنون بالمجلس وريهام بطرس مدير برامج الفنون.

وذلك لتسليمها الدعوة الرسمية الموجهة لمصر من البرلمان الاسكتلندى وحكومة المملكة المتحدة وحكومة اسكتلندا للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر إدنبرة الدولي للثقافة المقرر عقده في برلمان اسكتلندا خلال الفترة من 26 : 28 اغسطس المقبل.

اكدت عبد الدايم ان الدعوة تؤكد قيمة مصر الحضارية اقليميا ودوليا ، واشارت انها تعد الاولى لهذا المؤتمر ، مشيرة ان اللقاء تناول الرغبة في التعاون بين الجانبين من خلال العديد من المشروعات الابداعية المستقبلية، وأضافت أن الوفد المشارك والذى يتم تشكيله يعكس الاوجه المتعددة للابداع المصرى المميز والذى ينتمى لاقدم الحضارات الانسانية ، واوضحت أن قوى مصر الناعمة أحد جسور التواصل مع شعوب العالم ووسيلة للحوار مع مختلف المجتمعات ، مشيرة ان المؤتمر يأتي قبيل انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP 27 والتى تسلمت مصر رايته من الحكومة البريطانية التي استضافت COP 26 .

من جانبه ابدى الضيوف الفخر بانضمام مصر الى الدول المشاركة فى المؤتمر مع 35 دولة من مختلف القارات ، واعلنوا رغبتهم فى ترأس وزيرة الثقافة الوفد المصري المشارك في فعالياته التى تشمل عدة محاور رئيسية تتناول الثقافة والتعليم ، الثقافة والاستدامة والقضايا الملحة عالميا والتى تؤثر على المجتمعات فى كل القارات .