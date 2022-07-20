انت الان تتابع خبر اتفرج – حورية البحر هنا الزاهد تستعرض مفاتنها بالبكيني الأسود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد عل متن ياخت، حيث ارتدت مايوة من اللون الأسودمع قميص مفتوح من اللون الأبيض والمكشوف من منطقة الأكتاف والأفخاذ ، واستخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة اثارت إعجاب محبيها.وحصلت الفنانة علي الكثير من التعليقات مثل الفيلم تحفه بجد و انتي كنتي مبدعه والله ومبروك نجاحك بجد و فعلا ده احلي فيلم انا شوفتو السنادي و بجد انا فخوره بيكي جدًا- حورية البحر