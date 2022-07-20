انت الان تتابع خبر اتفرج – فستان فيفي عبده يضعها في موقف محرج في سيتي سنتر الماظة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده، بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده في مول سيتي سنتر الماظة، مرتدية فستان من اللون الأسود من منطقة الأكتاف، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفا، حيث كشفت بعض اللقطات وهي تقوم بوضع يدها علي صدرها حتي لا ينزلق فستانها.

وعلقت قائلة :‏الف مبروك لمصمم الازياء فؤاد سركيس علي عرض الازياء الرائع النهاردة في مول سيتي سنتر الماظة في مصر. نورت مصر و اتبسط جداً بالعرض.

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذا الفيديو وكان هناك الكثير من التعليقات مثل. تحي من العراق الشعب المصري- الجمهور بحبك يا ففة ماشاء الله 5 موح