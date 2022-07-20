انت الان تتابع خبر عاجل.. رد حسام حبيب على اتهامات شيرين عبد الوهاب.. هتتصدموا من اللي قاله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان حسام حبيب على الرد على كل الإتهامات التي وجهتها له زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية في برنامج مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون الفضائية.

رد حسام حبيب على اتهامات شيرين عبد الوهاب

وعلق حسام حبيب في تسجيل صوتي بثه في برنامج ET بالعربي، قائلاً “حالياً أنا بجهز كل شىء، وحفاظاً عليها وعلى سمعتها وعلى بيتها كنت ملتزم الصمت، لكن سأضطر للكلام طبعاً، لأن الكلام أصبح مبالغا فيه، وأنا أتعرض لابتزاز بسبب جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب، وردي سيكون بالمستندات”.

وتحدث شيرين عبد الوهاب في مكالمة هاتفية ببرنامج الإعلامية لميس الحديدي عن زوجها السابق حسام حبيب، ووجهت له الكثير من الإتهامات المختلفة، وكشفت الكثير من الأمور الخاصة بالأزمة التي مرت عليها في حياتها وهي تعيش معها.