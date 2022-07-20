انت الان تتابع خبر أسرة حسن أبو السعود تهاجم شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها: مستوى أكثر انحداراً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود عن غضبها الشديد من التصريحات التي أدلت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي التي قالت “أنا كنت زي البدر ولما عاشرت حسام حبيب بقيت شبه حسن أبو السعود”.

أسرة حسن أبو السعود تهاجم شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها

وقامت أسرة الفنان الراحل حسن أبو السعود بنشر بيان منذ قليل للرد على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، وجاء البيان كما يلي “في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟.. التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت، ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا، لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي، لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحدارًا من الشر والدناءة”.

هجوم أسرة حسن أبو السعود على شيرين

واستكمل البيان “وقت الحساب.. المسيء حيقول لربنا إيه.. حيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟.. للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم انه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه..للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء”.

واختتم البيان “ميزان وبيتملي.. ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء، حسن أبو السعود الله يرحمه شكلًا كان قمر وشخصية دمها سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق.. فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام”.