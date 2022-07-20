شيرين عبدالوهاب : استاهل ضرب الصرمة لدفاعي عن حسام حبيب ومهري لازم يكون 10 مليون دولار …ماذا حدث اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر شيرين عبدالوهاب : استاهل ضرب الصرمة لدفاعي عن حسام حبيب ومهري لازم يكون 10 مليون دولار …ماذا حدث اليكم التفاصيلوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أكدت النجمة شيرين عبد الوهاب استحالة عودتها لزوجها السابق، الفنان حسام حبيب، بعد الأزمات التي مرت بها معه في الفترة الماضية.

وأضافت : "هو ممنوع يقرب مني لإنه إنسان خطر، وأنا زي الفل بس لازم أتعالج منه ومن آثاره، وآثار ناس مقدروش قيمتي، ولازم مهري يكون 10 مليون دولار".

وتابعت : "أنا ست بخلف زي الفل، أربع سنين معاه ربنا ما ارادش الخلفة منه ليه، عشان يحميني منه وعشان دعاء الناس اللي شايفاني بضيع، أنا استاهل ضرب الصرمة إني دافعت عنه".

وردا على سؤال هل توجد فرصة لعودته له مرة أخرى؟ قالت : "وربنا أتجوز الفيل أبو زلومة، أروح أتجوز قرد من جنينة الحيوانات، ولا أتجوز حسام حبيب".