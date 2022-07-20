وزيرة الثقافة تنعي الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور والرئيس الاسبق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:22 صباحاً - تنعي الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واعضاء المجلس الاعلي للثقافة وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة الدكتور احمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور بجامعة القاهرة والرئيس الاسبق لدار الكتب والوثائق وعضو هيئة المجلس الاعلي للثقافة الذي غيبه الموت صباح اليوم الاربعاء 20 يوليو عن عمر يناهز ٧٨ عاما وقالت إن الراحل من ابرز الخبرات الأكاديمية في مجال التراث والفلكلور الشعبي وقدم إسهامات تمثل علامات فارقة في الثقافة المصرية ، مشيرة انه ساهم في توثيق العديد من الملفات المصرية لدي اليونسكو ، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه داعية الله أن يتغمدالفقيد برحمته.

يذكر أن الراحل الدكتور احمد مرسى من مواليد يناير 1944 بمحافظة كفر الشيخ والتحق بكلية الاداب جامعة القاهرة وتدرج في المناصب بها حتى تراس قسم اللغة العربية ثم عميدا لكلية الاداب بجامعة بنى سويف كما تولى منصب عميد المعهد العالي للفنون الشعبية باكاديمية الفنون وعمل استاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية والاجنبية ، التحق بالسيلك الدبلوماسي حيث عين مستشارا ثقافيا بسفارتي مصر في روما ومدريد، وتولي العديد من المناصب في وزارة الثقافة منها رئيس دار الكتب ، مدير مركز الفنون الشعبية، مستشارا لوزير الثقافة لشؤون التراث الشعبي، كما كان عضوا في الكثير من اللجان العلمية والمتخصصة في مجال التراث الشعبي والفلكلور في مصر والعالم وله الكثير من المؤلفات الهامة والابحاث المنشورة في ارقى المجلات العلمية العربية والعالمية كما نال الكثير من الجوائز والاوسمة المصرية والدولية .