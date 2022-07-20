انت الان تتابع خبر الفنانة شيرين عبد الوهاب تجيب من حلق لها شعرها؟ وما علاقة حسام حبيب بذلك؟ الفنانة تخرج عن صمتها وتكشف كل ما هو مستور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، محبيها وجمهوره بظهورها حليقة الرأس، خاصة في الفترة التي انفصلت فيها عن الفنان حسام حبيب، حيث ازدادت الأقاويل والشكوك وقتها حول حسام حبيب ، ووجهت له الاتهامات بأنه من قام بحلق شعر شيرين، خرجت شيرين وقتها وكذبت ما تردد، لتؤكد لجمهورها بأنها من قامت بحلق رأسها بحجة الظهور بـ " لوك" جديد.

وأشارت إلى أنها اضطرت للغناء وهى حليقة الرأس، من أجل الحفاظ على نفسية ابنتيها. وتابعت أنه وقت حلاقة شعرها كانت تتواجد داخل أحد الفنادق الشهيرة وترتدي قميص النوم، وأتى لها حسام حبيب وطلب منها أن تذهب معه إلى المأذون حتى ينهي اجراءات الطلاق، ولكنها رفضت النزول مضيفة" يعني أنا شيرين عبد الوهاب وتريد أن تجرني بقميص النوم حتى تطلّقني"..