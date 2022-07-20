فاتورة فول وفلافل بالساحل الشمالى تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 10:25 صباحاً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فاتورة بـ 1200 لفول وفلال بإحدى المطاعم بمنطقة الساحل الشمالي، والتي أثارت سخرية عدد كبير من النشطاء على منصات السوشيال ميديا.

وكان الفنان محمد هنيدي مازح جمهوره، مشيرًا إلى أنه سيقاضي من يستغل اسمه أو صورته في فكرة مشروع التين، حيث ذكر هنيدي أن أكثر مشروع ناجح يمكن أن يتم عمله يكون من خلال "عربة تين شوكي"، مقترحًا شراء قفص تين شوكي بمبلغ 100 جنيه، به 150 ثمرة من التين، ويتم بيعه في الساحل بمبلغ 100 جنيه لثمرة التين الواحدة.

وكتب محمد هنيدي تدوينة على الفيس بوك ممازحًا جمهوره "أي حد هيستغل اسمي أو صورتي أو فكرتي في مشروع تين شوكي في الساحل.. هرفع عليه قضية".

واقترح محمد هنيدي المشروع الأكثر نجاحًا في مصر فقال: "أنجح مشروع دلوقتِ ممكن تعمله "عربية تين شوكي" تشتري قفص بـ ١٠٠ جنيه فيه ١٥٠ حبايه.. تلبس الكلسون وتدخل الساحل وتبيع لهم الواحدة بـ ١٠٠ جنيه يعني الـ ١٠٠ جنيه هتعمل لك ١٥ ألف جنيه".