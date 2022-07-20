تعرف على سبب هجوم المطرب إيساف على شيرين عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 10:25 صباحاً - قام المطرب إيساف، بالهجوم على المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد ان سخرت من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود في تصريحاتها الاخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة "

وقال إيساف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شرين عبد الوهاب مع حبي ليكي ولتلقائيتك لكن للأسف دي مش تلقائية ومش هقول خانك التعبير لانك للأسف كنتي قاصدة بيه السخرية علي الموسيقار والاب اللي اسمه هو صفته طوال حياته ( حسن ابو السعود ) ولكن احب اقول ليكي إنه كان شكلا وموضوعا واخلاقا وقلبا وفانا جميل جدا".

وتابع قائلًا: "وأنا لا أقبل بهذا التعبير ورافضا تماما له واعتذر أنا له ولأسرته ويجب علينا كلنا كا فنانين مصريين الاعتذار لقيمة من قامتنا الفنية المصرية العربية المشرفة - يجب علي شرين الاعتذار -وياما ساعدنا كلنا من صغيرنا لكبيرنا والله يرحم الأستاذ والأب حسن أبو السعود..بكفاية بقي هدم كل ما هو له قيمة وجميل".

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وسخرت الفنان شيرين عبد الوهاب من الراحل حسن أبو السعود في تصريحاتها الأخيرة مع لميس الحديدي.

وعلّقت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود على سخرية الفنانة شيرين عبد الوهاب من الفنان الراحل وقالت : "في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟، التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا".

وأضافوا: "قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي - لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة، وقت الحساب.. المُسيء هيقول لربنا إيه.. هيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟؟".

وتابعوا: "للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم إنه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه..

للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء".

واختتموا: "ميزان وبيتملي.. ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء، كلمة أخيرة.. حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيةً كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق.. فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام".