انت الان تتابع خبر تصريحات نارية شيرين عبد الوهاب:كنت عيشة فيران حسام حبيب ضرب عليا وعلى عيالي نار وقالي خدي دي مني ليكي هدية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن واقعة توجيه طليقها الفنان حسام حبيب طلقات رصاص عليها في الاستوديو، الكائن بمنزلها الخاص.

حسام حبيب كان موجود في البيت عشان بنخلص شغلنا في الاستوديو، وشغلنا مش بيخلص في 3 و4 ساعات، وأنا اللي غلطانة إني دخلت بيتي، و حقكوا عليا و اسفة وأعتذر للناس اللي كذبت عليهم، وأكيد في حياتكم مشاكل أهم مني ومن جوازتي السودة.وتابعت شيرين عبد الوهاب: طلعت أقولكم حقكوا عليا، وهتعب عشان أرجع تاني شيرين اللى انا ضيعتها عشان خاطر حب للأسف عمره ما كان حب ده كان ضحك، ده واحد كان عنده 3 كلمات مش بيقول غيرهم آيات المنافق ثلاث إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر.. أقسم بالله ما بيعمل غير التلاتة دول.تعرض شيرين للتنمر من حسام حبيب

وكشفت المطربة تعرضها للتنمر من حسام حبيب، قائلة: بعد ما عمل كل ده ألاقيه بيتهمني يتنمر عليا، ويقولي تخنت وبقيت شبه أمك، وأنا عاوز واحدة أتباهى بيها قدام الناس تبقى حلوة ورفيعة وكلام من ده، بخلاف الخناقات التي تعرضت فيها للضرب والسحل على الأرض وشتيمة، عمر ما في إنسانة تقلبها على نفسها.

وواصلت الفنانة حديثها قائلة: لما تم طلاقي رجعت له وأديته فرصة أخرى بشروط، وأن يكون مختلف عن بيت الزوجية، وألا يتعرض البنات لحالة نفسية سيئة، وكان يتردد على بيتي عشان فيه استوديو تحت البيت وقتها وبينا شغل، وحاولت أهيأ البنات إنه لا زال موجود لحد ما تلاشت الوعود مجددًا، ورجعت المشاكل وقلة الأدب ترجع بلا سبب.