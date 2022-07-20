انت الان تتابع خبر أحمد العوضي يعلن بيان مفاجئ بشأن زوجته ياسمين عبد العزيز!.والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان أحمد العوضي من خلال منشور عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" عن خوضه سباق الدراما الرمضاني العام المقبل مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في تعاون جديد بينهما بعد النجاح الذي حقّقاه في مسلسليهما "لآخر نفس"، و"اللي ملوش كبير".

لتكشف بعد عودتها عن حدوث خلاف بينها وبين زوجها أحمد العوضي ألغت على أثره متابعته عبر حسابها في "إنستغرام"، الأمر الذي أدى إلى انتشار شائعات كثيرة حول انفصالهما لينفي العوضي كل ما كُتب حيث نشر صورة بدا فيها مع زوجته، مع التعليق: "مهما يحصل بينا هتفضلي إنتي كل حاجة وكل حياتي بحبك". وبعد أيام، عادت.

ياسمين عبد العزيز لمتابعة أحمد العوضي، وأعلنت الفنانة بدرية طلبة عن انتهاء الخلافات بينهما، وكتبت عبر حسابها في "فيسبوك": "رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع اليد الواحدة حضراتكم استعجلتوا قوي في اللت والشماتة، وقلتوا كلام متملين ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة وإلغاء المتابعة دا أكبر دليل على أن حياتهم طبيعية ودا شيء صحي".

وأضافت: "ما هو معلش الحب زي الأكل لو مفيهوش توابل مش هيبقى له طعم، ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه و يحبه من قلبه بصدق وبضمير، مبروك الصلح ياحلوين".

وكانت العلاقة بين الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد عادت إلى طبيعتها، بعد أيام من الجدل الذي أثير حول انفصالهما