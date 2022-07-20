انت الان تتابع خبر في ذكرى عيد ميلادها أسرار بريانكا شوبرا لتبدو أصغر عمراً وجمالاً رغم تعديها عمر الـ40 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اطلالات بريانكا شوبرا الجمالية باتت ملهمة للعديد من النساء اللواتي يواكبن أجمل الصيحات المشرقة من خلال رسمات المكياج القوي والداكن، فلا بد أن تتعرّفي على أسرار جمال بريانكا شوبرا التي تطبّقها لتبدو بإطلالة مشرقة وساحرة.

واكبي من خلال الصور، أسرار جمال بريانكا شوبرا الجمالية بمناسبة عيد ميلادها الـ40، وطبّقي بأسلوبها اجمل رسمات المكياج الملفت والساحر.

اطلالات بريانكا شوبرا الجمالية سحرتنا باجمل تدرجات الظلال الترابية الملفتة على كامل الجفون العليا. فغالباً ما تحرص على إبراز جمال عينيها الكبيرتين واحصلي على نظرة مشرقة من خلال تمرير الظلال البرونزية على كامل الجفون الخارجية واضاءة حدود الحواجب بالظلال البيج بشكل أوضح وأكثر جاذبية.

ومن أسرار جمال بريانكا شوبرا تألقها برسمات ظلال السموكي الناعمة التي ترتكز على التدرجات السوداء خصوصاً عند دمجها مع الظلال البرونزية. والأهم من ذلك، تطبيق مكياج ساحر من خلال تمرير خطوط الآيلاينر السوداء الهندسية والمجنحة مع تمرير الظلال البيضاء أسفل الحاجب وعند الجهة الداخلية للعين، بالإضافة الى تكثيف الرموش من خلال الماسكارا السوداء التي لا تتخلى عنها في غالبية رسمات المكياج المشرق.

كما تختار بريانكا شوبرا أسرار تطبيق رسمات المكياج المشمشي بأسلوب عصري ومجنح يصل الى حدود الحواجب. فاختاري بأسلوبها هذه التدرجات مع دمج هذه الظلال بالتدرجات البنية المات عينها على الجفون العليا للعينين. وطبّقي رسمات الظلال المشمشية مع الاقلام البنية عينها على الجفون السفلى للعينين بطريقة تظهر سحبة العينين بطريقة أوسع.