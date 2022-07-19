حسام حبيب كان عاوز ينزلى بقميص النوم من الفندق.. شريين عبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 11:22 مساءً - كشفت الفنانة شريين عبد الوهاب، عن سر حلق رأسها في ليلة فندق الفور سيزون "،، حيث كان حسام حبيب عاوز ينزلني قدام الناس نروح للمأذون عشان يطلقني وقلتله هاته هنا أو طلقني ورفض لحد ماحلحق شعري، ولما رجع بعد الطلاق كان شخص نسي كل الوعود ورجع للخناقات والاهانات، وحسام ماخدش فلوس في إيده لكني صرفت على اسرته طوال تلك السنوات، ماحبوش حبته عقربة شخص قلبه غسود وبيغتاب كل الناس وكرهني في عيشتي وبناتي.



وكشفت الفنانة شريين عبد الوهاب، "أن طليقها الفنان حسام حبيب تسبب في الاذى لها بعدما ظل يستفزها حتى قامت بحلق رأسها وأنا اصريت فيما بعد على تقديم حفل وهي حليقة الرأس حتى لايتعرض بناتها لعقدة".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": "تأذيت من نفسي أني طلعت اغني وشكلي كده بس أنا قوية وبتحمل ومكنش فيه حاجة ممكن أعملها عشان بناتي ".

واصلت شرين عبدالوهاب حديثها عن مشكلتها مع طليقها حسام حبيب: " لما رجعنا بعد الطلاق البائن نكص عهده وعاد لممارساته مرة اخرى وبدأوا البنات يشووفا نفس الخناقات ونفس التصرفات وكان بيدخل في كل شيء وكل صغيرة وكبيرة لانه إنسان فاضي معندوش شغل ".

وأكملت : " كرهني في عيشتي وبناتي .. وقت حلاقتي لشعري هو السبب فيها جالي في فندق الفورسيزون وقتها وأتخانق معايا وصالحني وقلتله إمشي دلوقتي لحد ماأهدى لكنه أصر على البقاء وقلي إنزلي معايا دلوقتي للمأذون عشان نطلق وقلتله يعني أنا شريين عبد الوهاب أبقى نازلة في أوتيل أنزل بقميص نوم عشان أتطلق .. طيب ماتروح ياعين أمك تجيب الماذون في الاوتيل أو تقف زي الرجالة وتقلي إنتي طالق وتمشي لكنه رفض وظل يستفزني لحد ماحلقت شعري بالماكينة ".



إستطردت : "وبعد مرجعلي شفت المر تاني معاه وكنا بعد الطلاق وفي إطار المحاولة للرجوع فتحنا شركة مساهمة مصرية ويرأس مجلس الادارة بها حتى تنتج الاعمال لكن مافيش فايدة ".

وكشفت "أن حبيب ظل يتهمها بأنه بسبب تصريحاتها اصبحت الناس تتهمه بسرقه أموالها ورفع السلاح عليه قائلة : فضل يتهمني لحد ماإقترح صديق مقرب لي أن تطرح تلك الاسئلة عبر إنستجرام وان يتم الاجابة عليها عملتها عشان أبرأه لاني ست بنت اصول عشان يتجوز تاني .. وساعتها قلي يابنت الاصول رفعتي راسي وراس أهلي ".



"وحول نفيها عبر أحد الاسئلة على إنستجرام حول إستغلاله ماديا لها قالت : ده صحيح كنت بقله خد فلوس إنت بتساعدني كان يرفض لكن في المقابل كنت متولية مصروفات اهله والدته عبر شيكات دورية تذهب إليها كعائد لشهادة تم تخصيصها لمدة ثلاث سنوات على أن يتم توجيه العوائد لاسرته حتى الشقة التي يقميون بها الان دفعت فلوسها لحد اخر السنة ... وبالفعل حسام ماخدش فلوس بإيده لكن كنت بدفع لامه عشان مش هتعرف تعيش ومش شغال".



وجددت الحديدي السؤال : إنتي بتحبيه ولالا ؟ لتجيب ساخرة : "حبته عقربه ماتقوم منه أنا في حياتي لم أتعرض للاذى من اي شخص مثلما تعرضت لذلك معه .. ده إنسان قلبه إسود وفاضي وبيغتاب كل الناس ولو كنتي إنتي يالميس صحبتي كان إتهمك أنك بتحاولي تفرقي بيني وبينه ".