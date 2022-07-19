مارس معي كل أشكال الابتزاز.. شيرين عبد الوهاب تفتح النار على حسام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 11:22 مساءً - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة علاقتها بـ حسام حبيب، مشيرة إلى أنها كانت تكذب وتجمل صورته أمام الناس سعيًا للتخلص منه.

وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية: عاوزة أستغفر ربنا لأني كدبت كتير على الناس، وحاولت أجمل صورة حسام حبيب وأنا مبحبش الكدب وكنت بجمل صورته، بس عشان يغور وأرتاح منه وعربيتي المرسيدس كانت باسمه واتسرقت واحنا في الساحل الشمالي.

وواصلت شيرين عبد الوهاب: عشنا أنا وبناتي 4 سنوات صعبة ومكنوش بيعرفوا يقعدوا معايا لأنه مريض بحب الامتلاك ومكنش بيشتغل ولا بيشوف أهله ولا أصحابه وخسرني أمي وأخويا وأختي، وحاول يقنعني أن كل الناس بتتأمر عليا عشان مش عاوزانا نبقى مع بعض وصدقته، لكنه شخص مارس معي كل أشكال الابتزاز.

وأضافت شيرين: أنا عاوزة أستغفر ربنا على الكذب الي كذبته عشان أخلي صورة إنسان تبقى كويسة وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مايحبهاش هي الكذب وأنا محبوش.. أنا كدبت في حاجات كتيرة أوي لأني بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح في يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية وأخلص منه، ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكنش هيعرف يتجوز وأنا نفسي يتجوز ويغور ويبعد عني.. هو ضيع لي حياتي وعيلتي وأصحابي.