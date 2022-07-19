بالصور… ستايلات جينيفر لوبيز المثيرة للجدل آخرها فستان زفافها الذي صممه عربي.. والصدمة في سعره الرخيص!!

رياض - احمد صلاح - هي نجمة عالمية وأيقونة في عالم الموضة فكيفما ظهرت ومهما ارتدت تبقى جينيفر لوبيز حديث مواقع التواصل. مما لاشك فيه أنّ جاي لو أيقونة جمال ومؤثرة في عالم الموضة وهي سيدة أعمال من الطراز الأول، تنتج أفلاماً وتمثّل وتغنّي ولديها مستحضرات وعطور وأزياء، وتتعاون مع ابرز المصممين ومن بينهم غيوسيبي زانوتي وزهير مراد وغيرهم. وقد باتت النجمة التي بلغت الثانية والخمسين من عمرها، محط أنظار العالم منذ ارتباطها بالنجم بن أفليك بعد قصة حب دامت نحو 22 عاماً، فلنكتشف معاً أجمل إطلالات جينيفر لوبيز التي تميزت بها هذا العام. بالصور أجمل إطلالات جاي لو منذ ارتباطها ببن أفليك.

2- جينيفير لوبيز وفية للنظارات الضخمة حتى قبل أن يدرج لون النيود أو الكاكي، تعتبر النجمة سباقة في اعتماد هذين اللونين على امتداد مسيرتها المهنية بدءً بالألوان الترابية والبرونزية، وانتهاء بتدرجات الكاكي والزيتي. وقد اعتمدت على مدى عقود النظارات الكبيرة البنية أو الصفراء ولكن ذات إطار ضخم مستطيل، فنظارات الكات آي الصغيرة لم تكن ضمن اهتماماتها.

3- جينيفير لوبيز سيدة الطبعات هي من النجمات اللواتي تبنين الأزياء المستوحاة من الأوشحة المطبعة كالفساتين او الجمبسوت والسراويل المنسقة مع "بودي سوت"، نظراً لحبها للأقمشة الرقيقة ولطالما أقرنتها بصنادل من الرافيا أي القش.

4- جينيفير وموضة الشورت تحت السروال لقد كانت من الفنانات الرائدات في مجال تبنّي صيحة تنسيق الشورت القطني الذي يظهر من تحت سروال الدنيم، وظهرت مع تي شيرت كروب توب، لطالما اشتهرت بها في أفلامها مثل The Maid.

5- سيدة الدنيم وقبعة البايسبول هي من النجمات اللواتي أعدن مراراً ارتداء لوك كامل من الدنيم يتألف من سترة وسروال، ولم يتخلّين عن قبعة البايسبول الشهيرة مع هذا اللوك. وقد ظهرت في حملة لماركة كوتشي بهذا الزي الذي يجسد شخصيتها المتحرّرة من قيود الموضة والصيحات، لتبتكر موضة خاصة بها وحدها.

6- جينيفير لوبيز الورقة الرابحة لكل دار أزياء كيفما ترتدي تنجح جاي لو في ابتكار شخصية لها تتماهى مع الدار التي ترتدي لها ولكنها تترك بصمتها فليس هناك زي يطغى، بل ثمة توازن بين الإسمين، كما لاحظنا في هذا الزي الذي ابتكرته دار دولتشي أند غابانا للنجمة من وحي مجموعة أطلقتها العام الماضي، ضمن حدث "التا مودا"، ولكن النجمة استأثرت بالأضواء، وطغت على روعة الزي الذي ترتديه بشخصيتها الفذة. هذه هي عظمة جاي لو التي تلعب دور مغناطيس يجذب الدور الراقية اليها، تماماً كالفراشة التي تنجذب الى الضوء وتعكس أجنحتها ألوانه المبهرة.

7- جينيفر لوبيز بفستان عرس يحمل توقيع مصمم عربي حمل فستان زفاف لوبيز توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. وارتدت لوبيز فستانين تميّز الأوّل ببساطته فيما كان الثاني عاري الكتفين ومن قماش الدانتيل. واللافت أن الثاني أقرب لموضة الثمانينات من القرن الماضي وقد تحدثت جينيفر بالفعل عن هذه الإطلالة وقالت :" امتلك هذا الفستان بالفعل منذ عدة سنوات وكنت حريصة على الحفاظ عليه وقررت ان ارتديه في هذا اليوم ". وكشف موقع الديلي ميل عن سعر الفستان والمفاجأة أنه يبلغ 262 دولار.