انت الان تتابع خبر. أغنية ستره علي اليوتيوب للمطرب شاهين بالتعاون مع عباس ابو الحسن...كلمات اغنيه ستره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مغني الراب شاهين قام بنشر كليب جديد بعنوان "سترة" بالتعاون مع الفنان عباس أبو الحسن وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

(كلمات كليب سترة) وجاءت كلمات الكليب كالأتي: نفسنا في الستره أو في الكاماسوترا نفسي اشيل البوردر امشي لأوربا نحلم بليل فنصحي نفتح ابواب مسوجره ادخن خضره ومتحطش في النوتي كورنر نفسي في البرادس وفي حفل راقص نفسي في طياره خاصه توديني مراكش نفسي اخد اجري في كلمتين من غير م اتناقش نفسي في السعد عشان احسن الملافظ نفسي عزرائيل يديني انذار نفسي الحب يزيد زي الاسعار نفسي اجاريك بس انا عندي صداع نفسي في ملايين انا نفسي نفسي في ملايين زي اللي بيلبسوا غتره ومشوايري اقضيها بالهليكوبتر انام واشخر وماشيلش هم بكرا وتردوا عليا لما اقولكوا شكرا نفسنا في الستره أو في الكاماسوترا نحلم بليل فنصحي نفتح ابواب مسوجره نفسي اشيل البوردر اتمشي لأوربا نفسي ادخن خضره ومتحطش في النوتي كورنر نفسي في كتير اكتر كمان من كامننا مفيش مستحيل مفيش حاجه صعبه علي الله فكك م الصيت عايزين الغني احنا كبرنا سيب النسانيس يتنططوا علي شجرنا احنا اللي هضمنا مش اتهضمنا ضربنها صرمه عشان احنا ورمنا خد كيلو كيوكمبر لو حابب تبمبك لو في شوشرة اقلب فرج من فيلم كرنك محبش السطمبه ولا احب ارمرم ومتجبرنيش ابقي اجتماعي عشان بكلضم ارجوك من فضلك من فضلك من فضلك ممنوع التكاثر لأمثالك البس ك** نفسنا في الستره أو في الكاماسوترا نحلم بليل فنصحي نفتح ابواب مسوجره نفسي اشيل البوردر اتمشي لأوربا نفسي ادخن خضره ومتحطش في النوتي كورنر.

أسرار مغني الراب شاهين تحدث مغني الراب شاهين في لقائه مع الفنان عباس أبو الحسن في برنامج "حوارات مع عباس" عن الفترة التي عمل بها في دبي موظف كول سنتر بعد وفاة والده، قائلًا: “سافرت دبي واشتغلت كول سنتر لأني كنت محتاج فلوس بسرعة بعد وفاة والدي”.

وأضاف: “وكنت هناك موظف مش شاهين الرابر ومكنتش بحب أستعرض نفسي قدام الناس وأقول أنا مين.. مكنتش أحلام إني أروح دبي أو أي بلد عربي”.

واستكمل كلامه: “لكن سافرت عشان محتاج الفلوس وفترة حزني على والدي مكنتش عايز حد يكلمني وكنت عايز أبقى لوحدي”.