وزير السياحة والآثار يستقبل سفير قبرص بالقاهرة قبيل انتهاء فترة توليه مهام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 05:26 مساءً - استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير Homer Mavrommatis سفير دولة قبرص بالقاهرة، والذي حرص على مقابلة السيد الوزير لتوديعه قبيل انتهاء فترة توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد Constantinos Christofides نائب السفير.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسفير Homer Mavrommatis، مؤكدا على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات ولاسيما في مجال السياحة والآثار، كما أعرب عن تقديره لما شهدته الفترة السابقة من تعاون مثمر وفعال بين الوزارة والسفارة.

ومن جانبه، أشاد السفير بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الوافدة والحفاظ على تراث مصر الأثري، كما توجه بالشكر للسيد الوزير على حرص الوزارة على دعوته للمشاركة في الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية التي تنظمها الوزارة وكذلك الزيارات العديدة التي نظمتها الوزارة للتعرف علي المقومات السياحية والأثرية للعديد من المدن والمحافظات السياحية المصرية والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم مما أتاح لهم الفرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية والأثرية والاستمتاع بالمقومات السياحية المتميزة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

كما أعرب السفير عن عشقه لمصر، مؤكداً على أنه سيعود مرة أخري لزيارة مصر برفقة عائلته ولكن كسائح هذه المرة بعد انتهاء فترة منصبه كسفير لبلاده بها وذلك لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمصر والتي سيفتقدها بعد عودته لبلاده.

و قد حرص السفير القبرصي على ارتداء الدبوس الخاص بلوجو مصر أثناء لقاءه بالسيد الوزير ، والتي كانت الوزارة قد أهدته للسفراء من أصدقائها.

تجدر الإشارة إلى أنه فى عام 2021 تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال سياحة البواخر بين مصر وقبرص واليونان، وفي عام 2017 تم توقيع إتفاقية ثنائية بين مصر وقبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية وتحريم الإتجار غير المشروع فيها وإستيردادها.