انت الان تتابع خبر اتفرج – مارلين مونرو العرب نوال الزغبي هتسحرك بعيونها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات .

وظهرت نوال الزغبي مرتدية فستان مطرز مكشوف من منطقة الصدر والظهر حيث أبهرت جمهورها بجمال عيونها، أما من الناحية الجمالية فقد الكثير علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة وترك شعرها مما جعلها إطلالة جرئية ومميزة لها .

ونالت الكثير من التعليقات علي الصورة مثل : وايييي يحلوك نونتي- ماريلين منرو العرب – هذه ثاني سنة تنزل أغنية وي عيد ميلادي – كل سنة وانتي يبة – ما أجمالك يا أجمال النساء في العالم