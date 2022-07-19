ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 03:28 مساءً - تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها بصورة جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وظهرت ياسمين صبري، في الصورة من سيارتها، بمكياج جذاب، حيث لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وعلي جانب آخر، تستكمل ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.