تفاصيل مهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الـ 15

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 01:25 مساءً - يكشف المهرجان القومي للمسرح المصري اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بالدور الثالث.

يحضر المؤتمر الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان منهم : الفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان النجم محمد رياض والناقد الكبير جرجس شكري ، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحاور الفكرية، والكشف عن الإصدارات الخاصة بالمهرجان وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .

ويهدى المهرجان فى دورة هذا العام للفنان الكبير الراحل عزيز عيد، الذي مارس الإخراج والتمثيل والتأليف وصاحب الأفكار والرؤي الجديدة والعميقة للمسرح ولذلك قد أطلقوا عليه لقب "رائد المسرح العربي".

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان " المخرج المسرحي المصري" وتنطلق في يوم 24 يوليو علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم .