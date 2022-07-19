كيرة والجن يسجل 75 مليون جنيه فى السينمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 01:25 مساءً - حقق فيلم كيرة والجن إيرادات بلغت مليون و809 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الإثنين، لتضاف إلى ما حققه الفيلم فى الأيام الماضية ليصل إجمالي إيراداته لـ75 مليون جنيه بعد 20 يوم عرض، إذ انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى.

وتوقع جمهور الفيلم والنقاد الفنيين، أن تتخطى إيرادات كيرة والجن" الـ 100 مليون جنيه فى ظل معدل الايرادات اليومية التى يحققها الفيلم منذ طرحه، اضافة إلى انتهاء امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة وتوقع باقبال كبير على السينمات بشكل أكبر، وكذلك استمرار الموسم لفترة طويلة.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.