ننشر القصة الكاملة لخلاف حميد الشاعري وحلمي بكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:28 مساءً - حالة من الجدل آثارها الفنان حميد الشاعري أثناء ظهوره فى برنامج معكم والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بعد أن كشف عن وجود خلاف بينه والملحن حلمى بكر على مدار 10 سنوات حيث كان يهاجم أعماله الفنية عبر وسائل الإعلام.

ونرصد فى التقرير الحالى القصة الكاملة لخلاف حلمى بكر وحميد الشاعرى.

البداية كانت مع الفنان حميد الشاعري والذى قال خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة CBC : "حلمي بكر تاريخ، لكن كان هجومه على شخصي وعلى مشروعي زيادة شوية لمدة 10 سنين، وأنا لم أرد".

وأضاف : "مرت الأيام وجاء المنتج أحمد العريان إلى صوت القاهرة، أثناء تسجيلي أغنية عودوني مع عمرو دياب، وطرح علي فكرة عمل أغنية عن الوطن العربي، يغنيها مطربون من البلاد العربية، وهي أوبريت الحلم العربي، من ألحان حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وكلمات الشاعر مدحت العدل، وكان أول تعاون بيننا".

ورد الملحن حلمى بكر على ما صرح به حميد الشاعري مؤكدا أن لم يكن هناك خلاف مع حميد الشاعرى وما يربطه به عندما كان فى لجنة الاختبارات بنقابة المهن الموسيقية وكان وقتها يشغل منصب النائب وقام بتقييم حميد الشاعري على أساس علمي وبل أبدى رأيه الشخصي في مشروعه الفني الذي يراه علميا واين حميد الشاعري حاليا مع دخول أجيال وأجيال ومن بينهم المقبولين والمرفوضين وغير المناسبين.

كان حلمى بكر ينتقده يرفض أن يمتهن حميد المجال الموسيقى وهو شخص غير أكاديمى، كم كان ينتقده في تقديم الفلكلور المصري والليبي بشكل موسيقي ساعد على إخفاء هوية الفلكلور الأصلية.

بينما هاجم نديم الشاعري نجل الفنان حميد الشاعري، الملحن حلمي بكر؛ بسبب هجوم الأخير على والده في البرامج .

وكتب نجل حميد الشاعري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: أستاذ حلمي لو محتاج مساعدة ماديا أو نفسيا الكابو مش حيتاخر عليك لكن ما ينفعش كل ما تتزنق تروح برنامج تجيب سيرة حميد الشاعري.. اللي للأسف تاريخك ميجيش تمن تاريخه ولا فنيا ولا أخلاقيا للأسف 30 سنة من عمري ما بيعملش حاجة في حياته غير التقليل من الناس، ومن الفنانين ومن أعمالهم.

وأضاف: أوعى حضرتك تفتكر إنك محطوط في خانة الإنسان المحنك، لا للأسف أنت عبرة لكل نفسية فاسدة متناهية الصلاحية فنيا وأخلاقيا، فرق التربية كبير أوي بينك وبين الكابو حتى في الفكر الموسيقي والمعاملة مع الناس، والكابو كبير مقامه ومش بيرد عليك عشان هو أكبر من كده وأكبر منك بالذات ودايما بيقولي ما تردش على حد، لكن ولاده كبرو ومش حيسمحو إنك تقطع في أبوهم.

وتابع نجل حميد الشاعري: هو حضرتك بجد فاكر إن حميد هو اللي بوظ المزيكا في مصر؟!؟!؟، المقسوم اللي حضرتك بتتكلم عليه هو الواكل بقاله 30 سنة مع كل الفنانين وهو سر الاستمرارية والنجاح، مفيش ألبوم بينزل غير ومقسوم الكابو رانن في الودن، لما مذيع صابغ شعره أبيض وفي اللفة يسألك سؤال زي ده، والمفروض ردك يبقى تربوي قبل الفني أنه إزاي يسأل السؤال بالطريقة دي لكن حضرتك كنت هتطير من الفرحة عشان السؤال في تقليل للكابو.

واختتم نجل حميد الشاعري حديثه، قائلا: حاول يا أستاذ حلمي تكسب الناس عشان الدنيا فانية، متبقاش خسران السيرة الطيبة وكمان الناس.