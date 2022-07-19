10 أغسطس.. مروة ناجي تحيي حفلا غنائيا في الأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:28 صباحاً - تحيى المطربة مروة ناجي حفلا غنائيا بالأردن يوم 10 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص فى نسخته الثلاثين، ويشاركها الحفل من نجوم دار الأوبرا المصرية كل من المطربة آيات فاروق والمطربان وليد حيدر ومحمد حسن، وتحضر هذا الحفل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ويقام الحفل على المسرح الرئيسي- دير الروم الأرثوذكس.

كما تحيي المطربة مروة ناجي حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش في الإسكندرية يوم 22 شهر يوليو الحالي، ومن المقرر أن تقدم عددًا من أغانيها بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل.